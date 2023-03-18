У місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Ніч на суботу, 18 березня, у Запоріжжі була гучна - російські загарбники били ракетами С-300 та поцілили у територію житлового комплексу.

Ракети супротивника поцілили в один із об'єктів комплексу, вибухова хвиля та уламки пошкодили житлові багатоквартирні будинки, які знаходяться поруч, повідомила у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

За її даними, відомості щодо постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару уточнюються. У ЗОВА підкреслили, шо окупанти здійснили новий воєнний злочин, і на них чекає відплата.

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"…Рашисти вчергове атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи. Всі відповідні служби працюють на місці…", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Запорізькій області - сьогодні це варто знати

Загарбники не раз били по Запоріжжю, є руйнування, жертви й постраждалі.

Одна з найкривавіших атак відбулася у ніч на 2 березня - вороги завдали удару із зенітно-ракетного комплексу С-300, і одна ракета у центрі міста поцілила у багатоквартирний будинок.

Унаслідок ракетного удару з другого по п'ятий поверх будинку зруйновано понад 10 квартир, люди опинилися під завалами. Через росіян загинули 13 людей, серед жертв є немовля та його молоді батьки.

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