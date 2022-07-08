Російські окупанти продовжують обстріл прикордонних територій Сумщини та Чернігівщини. Цього разу постраждали пасовища з тваринами.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в Telegram.
"В одному з випадків ворожі "гради" обстріляли пасовище, на якому пасли худобу. Жертв серед людей або руйнування інфраструктури не зафіксовано", - зазначили в ГСПУ.
За даними прикордонників, російські війська 7 липня вели вогонь по Білопільській, Шалигінській, Есманській громадах Сумщини та Новгород-Сіверської Чернігівщини.
Окупанти неодноразово вели обстріли зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, стрілецької зброї.
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Прикордонники також повідомили про десятки вибухів, викликаних використанням мінометів і артилерії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу на Харківщині під час обстрілу окупантів загинули чотири людини.