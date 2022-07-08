Дев'ятеро людей отримали поранення.

Вперше за кілька тижнів минулої ночі не було обстрілів Харкова. При цьому, за добу на Харківщині загинули четверо людей, 9 - поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що не варто втрачати пильність, оскільки тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди.

"Наші рятувальники весь вечір ліквідовували загорання. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені", - повідомив Синєгубов.

За даними голови ОВА, по області російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки та господарчі споруди, пожежі на відкритих територіях.

"Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень 2 людей, ще 2 цивільних поранені в Циркунах, Харківського району. 71-річна жінка в Циркунах унаслідок обстрілів, на жаль, загинула. Загалом за добу на Харківщині загинули 4 людей, 9 - поранені", - повідомив він.

Також Синєгубов зазначив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій наших захисників та мирного населення з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"В районі Ізюма загарбники вели обстріли населених пунктів Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне. Підрозділи ЗСУ надійно тримають захист та готові до будь-яких подальших дій ворога", - підсумував Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову і Харківській області, внаслідок чого зруйновані школа-інтернат і ферма з вирощування равликів.

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