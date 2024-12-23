Деякі з тих, хто перейшов на бік України, вже мають нагороди.

Російський добровольчий корпус успішно реалізував експеримент з натуралізації колишніх солдатів загарбницької армії Російської Федерації.

Про це під час пресконференції розповів командир РДК Денис Нікітін (White Rex), передає кореспондент УНІАН. За його словами, тепер командири українських підрозділів зв'язуються з ним, коли російські полонені виявляють бажання перейти на бік України.

Нікітін звернувся до присутніх у залі з проханням підняти руки тим, хто раніше воював в армії Росії. Руки підняли вісім чоловіків. Командир зазначив, що деякі бійці вже навіть встигли отримати нагороди від українського Міністерства оборони:

"Але в українському суспільстві далеко не всі задоволені. Наприклад, у нас є колишні бійці ПВК "Вагнер". Для багатьох на території України - це просто червона ганчірка для бика. Особливо після бахмутської м'ясорубки".

Участь РДК у війні

Нагадаємо, що Російський добровольчий корпус ще у серпні 2022 року сформували з росіян, які вирішили стати на захист України проти повномасштабного вторгнення РФ.

Вони провели низку рейдів на територію Російської Федерації. Наймасштабнішим був прорив кордону у березні цього року, коли вони оголосили про проведення обмеженої спецоперації з Легіоном "Свобода Росії" та "Сибірським батальйоном".

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