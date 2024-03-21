Добровольців запитали, де вони беруть зброю для своїх вилазок у Росію.

Російські повстанці заявили, що під час рейдів на територію Росії використовують трофейне озброєння і техніку українського виробництва.

"На території України ми військовослужбовці української армії. Коли ми йдемо на територію Росії, то ми вже не військовослужбовці ЗСУ, ми - громадяни РФ, які взяли зброю в руки. Яку зброю? Трофейна зброя, перетрофейна. Також у нашому розпорядженні є різна техніка українського виробництва", - сказав представник Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський на прес-конференції.

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Нікітін закликав "не недооцінювати можливості сучасних військторгів".

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"Як ви знаєте, ще з 2014 року в сучасному військторзі можна купити стрілецьку зброю, танки, РСЗВ. У нас такі можливості з'явилися, чим ми, звичайно, користуємося. Тепер у розпорядженні РДК є чудова вантажівка "Ахмат". Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської республіки за цей мимовільний подарунок, які вони нам зробили", - додав він.

Операція повстанців на території Росіїї:

Як відомо, 12 березня Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" зайшли на територію країни-агресора, оголосивши про початок обмеженої спецоперації.

Бійці закликали росіян приєднуватися до них для боротьби з путінським режимом. Понад тиждень повідомлялося про бої з російськими військами.

Після виборів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в сім населених пунктів обмежать в'їзд і встановлять блокпости. ЗМІ писали, що у школах до кінця тижня ввели канікули.

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