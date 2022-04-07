Війська концентрують для потужної атаки на Півдні та Сході України.

Росія змінила тактику і переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму.

Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Олексія Резнікова до держав-партнерів України.

"Російських окупантів відкинуто від нашої столиці – Києва. Закінчується звільнення від російських солдат Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей. Але ситуація залишається надзвичайно складною. Особливо – на півдні та сході нашої держави. Росія концентрує сили для потужної атаки", - зазначив очільник Міноборони.

Він наголосив, що Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки.

"Бо наша армія добре навчена і надзвичайно мотивована. Один наш боєць вартує 10 росіян. Нам вдалося зупинити Росію багато в чому завдяки тій зброї, яку ми отримали від партнерів. Хочу подякувати за це. Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму", - заявив Резніков.

За його словами, кількість контактних боїв зменшується, ворог завдає ракетних ударів, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію, знищує наші мирні міста.

"Обстріли здійснюються з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів. За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - наголосив міністр оборони.

Раніше неодноразово лунали припущення, що війна в Україні буде тривалою.

Зокрема, ще 19 березня британська розвідка заявляла, що оскільки окупанти не досягли початкових цілей, вони змінили стратегію. Тепер ворог спробує виснажити ЗСУ і всіх українців. Найімовірніше, бомбардування мирних міст посиляться, що спричинить зростання числа жертв і посилення гуманітарної кризи.

6 квітня голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, заявив, що російське вторгнення в Україну створило "небезпечний Історичний поворотний момент". Війна, на його думку, триватиме роками.

"Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який буде вимірюватися роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років – це вже точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна і всі союзники і партнери, які її підтримують, будуть втягнуті в це протягом тривалого часу", - сказав Міллі

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Російської Федерації проти України може тривати місяці і роки, і тому треба готуватися довгостроковий період відповідати на наявні виклики.

Вас також можуть зацікавити новини: