Ефективність дій ЗСУ вражає навіть західних військових.

Збройні сили України вже майже місяць відбиваються від російських окупантів. І найголовніше, що вони роблять це ефективно. Кількість загиблих ворогів перевищила 14 тисяч, а поранених, напевно, втричі більше. Успішні дії ЗСУ і прорахунки армії РФ відзначають і західні військові. Нещодавно британська розвідка опублікувала новий звіт про війну в Україні. У ньому наголошується, що Росії не досягла початкових цілей, і тепер змінює свою стратегію.

Про що розповіла британська розвідка

Війська РФ, як і раніше, відчувають труднощі через рельєф на нашій землі.

Окупанти дуже прив'язані до дорожньої мережі і демонструють небажання проводити маневри осторонь від неї. Через це руйнування мостів значно сповільнило просування ворога.

Росія не може заволодіти повітряним простором України, тому авіація противника дуже обмежена в проведенні маневрів.

ЗСУ у своїй тактиці вміло використали слабку маневреність армії РФ. Це дозволило зупинити ворога і завдати йому серйозних втрат.

Оскільки окупанти не досягли початкових цілей, вони змінили стратегію. Тепер ворог спробує виснажити ЗСУ і всіх українців. Найімовірніше, бомбардування мирних міст посиляться, що спричинить за собою зростання числа жертв і посилення гуманітарної кризи.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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