Нових окупантів заманюють у добровольчі батальйони обіцянками про великі зарплати.

Росія намагається посилити бойову міць без відкритої мобілізації. Для цього агресор формує нові добровольчі батальйони і шукає нових охочих померти на війні в Україні. Добровольців почали набирати ще в трьох регіонах РФ.

Про це повідомляється в новому звіті від експертів американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, існуючі російські військові частини і Росгвардія продовжують набір добровольців, намагаючись посилити існуючі військові частини. Раніше окупанти шукали охочих померти в Україні серед жителів Кавказького регіону. За участь у повномасштабній війні РФ обіцяла їм від 45 до 50 тисяч рублів (приблизно 27-30 тисяч гривень). У Дагестані шукали фахівців з вибухових речовин, в Ставрополі і Красноярському краї на порталах з працевлаштування шукають операторів БПЛА з "виїздом у відрядження".

"Такі кампанії з вербування вказують на те, що російські лідери прагнуть використовувати різні служби безпеки, щоб залучити більше добровольців", - вважають експерти.

Фахівці ISW також встановили, в яких ще регіонах РФ набирають персонал для добровольчих батальйонів для участі в російському вторгненні в Україну. У Ханти-Мансійському окрузі, Воронезькій і Смоленській областях шукають добровольців і пропонують їм одноразові виплати в розмірі від 100 до 250 тисяч рублів ( приблизно 80-150 тисяч гривень).

"27 липня офіційні особи Смоленської області створили Telegram-канал добровольчого батальйону "Фенікс" і оголосили про набір чоловіків у віці від 18 до 60 років в регіоні на мінімальний шестимісячний термін служб. Ханти-Мансійський округ оголосив про формування двох неназваних добровольчих батальйонів, які також вимагають мінімального терміну дії контракту в шість місяців", - повідомили експерти ISW і додали, що також РФ шукає добровольців у Воронезькій області.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що засновник ПВК "Вагнер" особисто вербує ув'язнених.

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