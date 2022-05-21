На півдні Збройні сили України знищили 36 російських загарбників. Окрім цього, українські захисники вдало "демілітаризували" 3 танки.
Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".
На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів.
"Нашими ж підрозділами ракетно-артилерійського озброєння та авіацією за добу завдано таких втрат рашистам: 36 орків, 3 танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град" та автомобільна техніка", - йдеться у зведенні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Пентагоні викрили брехню РФ про застосування лазерної зброї проти України. Наразі немає нічого, що могло б підтвердити ці заяви росіян.
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