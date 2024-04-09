Зокрема, у Саратовській області РФ знайдені уламки ракети, яка впала після спроби запуску в напрямку України.

В Російської Федерації простежуються проблеми з виробництвом крилатих ракет Х-101, якими російськими загарбники регулярно завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки, повідомило, що на фотографіях з відкритих джерел від 31 березня 2024 року можна побачити уламки ракети, які впали у полі у Саратовській області. Спочатку вважалося, що це були частини можливого українського безпілотного літального апарата, але завдяки більш детальному ознайомленню вдалося встановити, що ці уламки, досить імовірно, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного запуску Х-101/Х-102 (за класифікацією НАТО AS-23 Kodiak).

"Цілком імовірно, що уламки утворилися внаслідок несправності ракети Х-101, яка була запущена в напрямку України рано вранці того дня", - наголошує розвідка.

Відео дня

При цьому, відомо, що в Саратовській області розміщується аеродром у місті Енгельс, де базується кілька бомбардувальників, які здійснюють далекобійні удари по Україні.

Ракета Х-101 є російським першокласним високоточним снарядом з дальність польоту близько 4 тис км. Росія активно застосовує такі ракети проти України, і зовсім нещодавно націлювала їх на енергетичну інфраструктуру України.

"Цілком імовірно, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на що, імовірно, вплинули санкції і поспішність у задоволенні вимог конфлікту", - повідомила розвідка.

Удари Росії по Україні - останні новини

В ніч проти неділі, 31 березня 2024 року, російські окупаційні війська завдали по Україні масованого ракетного удару. Ворог випустив ракети з літаків Ту-95МС.

У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл),11-ма ударними БпЛА типу Shahed, балістичною ракетою "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131.

Вас також можуть зацікавити новини: