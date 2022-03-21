Країна-агресор планує втягти у криваву повномасштабну війну приблизно 1800 підлітків 17-18 років.

Росія може пустити на "розхідний матеріал" дітей з окупованого Криму. Підлітків з "юнармії" можуть кинути на поле бою повномасштабної війни, яку розв'язав Путін.

Про це у Facebook повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"На жаль, "юнармія" може виявитись не просто медійно-пропагандистською історією, не просто інструментом для промивання мізків кримським дітям та фотографуванням малюків у військовій формі для кампанії "побєдобєсія". Дітей, які були за роки окупації Криму залучені до руху "юнармія", можуть кинути на цілком реальне, а не пропагандистське, поле бою", - йдеться у повідомлення.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України з'ясували, що через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Кремля може розглядати можливість залучення до участі у війні проти України неповнолітніх громадян РФ.

"Як стверджує ГУР, відповідний наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "юнармія" до проведення спеціальної операції на території України" підписано міністром оборони РФ", - додали у прокуратурі.

У наказі йдеться про підготовку потенційного людського резерву з дітей у віці 17-18 років для залучення до війни у складі окупаційної армії. Якщо Кремль дійсно хоче зробити підлітків "розхідним матеріалом", то на війну може відправитися приблизно 1800 членів "юнармії".

"Нагадаємо, що "юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони РФ, яка значною мірою інтегрована в навчальний процес закладів освіти. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років", - вказано у повідомленні.

Своїми діями РФ хоче створити якомога більше перешкод для деокупації Криму. Для цього вона навіть готова фактично принести у жертву дітей з півострова.

"Закликаємо громадян України в тимчасово окупованому Криму, особливо батьків підлітків, які були залучені до "юнармії", не допустити їх участі у розв‘язаних росією воєнних діях на території України. Не допускайте участі дітей у русі "юнармія"! Участь дітей у війні, у тому числі їх можливе залучення до бойових дій, несуть реальну загрозу їх життю і здоров’ю! Російська армія зазнає величезних втрат і зовсім не рахується із життям людей. Для неї ці життя є розхідним матеріалом. Зробіть усе, аби зберегти власних дітей та не дозволити посадовцям з кремля відправити їх на смерть!", - наголосили у прокуратурі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські захисники ліквідували 15 тисяч окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: