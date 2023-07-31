Окупанти готові приймати голоси на "виборах" навіть від тих жителів захоплених територій, у яких немає російського паспорта.

Російські загарбники продовжують мріяти про проведення фейкових виборів на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, які збираються провести в єдиний для всієї РФ день голосування -10 вересня. У спробах зібрати якомога більше людей для участі в постановці, окупанти розширюють територію проведення "виборів" і перелік документів, за якими можна "проголосувати".

Глава "регіонального виборчкому" окупантів в Херсонській області Марина Захарова, як повідомляють російські пропагандистські агентства, заявила, що "голосування" пройде в зоні надзвичайної ситуації, встановленої після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. При цьому фейкове голосування на постраждалій від масштабного російського теракту території триватиме три дні ("проголосувати" можна буде достроково).

Заради залучення якомога більшої кількості населення до участі в підставних виборах росіяни відмовилися від вимоги для "виборців" мати російський паспорт. Взяти участь у постановочному голосуванні зможуть власники українського паспорта, виданого до 30 вересня 2022 року, українського водійського посвідчення та інших українських документів.

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Фейкові вибори на окупованих територіях - що повідомлялося

Восени 2022 року окупанти провели на територіях чотирьох областей України так звані референдуми про відокремлення від України та входження до складу РФ, результати яких не визнали ні Україна, ні міжнародне співтовариство.

Згодом стало відомо, що РФ готується провести на захоплених територіях, які вона спробувала анексувати, фейкові вибори. Наприкінці травня російський диктатор Володимир Путін підписав закон, яким прибрав перешкоди для проведення виборів і референдумів на захоплених українських територіях.

Спочатку очікувалося, що фейкове голосування проведуть тоді ж, коли і вибори в РФ – в єдиний день голосування 10 вересня 2023 року. Окупанти призначили саме цю дату, згодом у Кремлі заговорили про можливість перенесення через "дійсно непросту" ситуацію.

Українська влада закликала жителів усіх тимчасово окупованих територій ігнорувати проведені ворогом фейкові вибори.

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