Російський диктатор підписав закон про "воєнний стан", раніше оголошений на захоплених територіях України.

У жовтні минулого року російський диктатор Володимир Путін "ввів" воєнний стан на окупованих територіях України - у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Тепер президент країни-агресора прибрав перешкоди для проведення виборів і референдумів на захоплених українських територіях, повідомляє пропагандистські видання ТАСС.

29 травня Путін підписав прийнятий напередодні закон, що передбачає можливість проведення голосування на території, де введено воєнний стан. Тепер подібного роду фейкові вибори і референдуми можливі – за законом їх можуть провести після консультацій Центральної виборчої комісії РФ з Міноборони і ФСБ. Раніше законодавство РФ встановлювало, що на таких територіях референдуми і вибори в органи державної влади, органи місцевого самоврядування не проводяться.

Крім того, фактично узаконено депортацію громадян з окупованих територій до Росії. Закон містить пункт про "примусове і контрольоване переміщення громадян з території, на якій введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введено".

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Новим законом також розширюються можливості для затримання громадян на територіях, де введено воєнний стан. Тепер причиною для затримання на термін до 30 діб може стати "порушення заборон і обмежень, встановлених указами президента РФ на території, на якій введено воєнний стан".

Вибори на окупованих територіях України - що потрібно знати

У вересні 2022 року російські окупанти провели фейкові "референдуми" про відокремлення від України та приєднання до Росії окупованих територій у чотирьох українських областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській. Їхні результати не визнали ні Україна, ні міжнародне співтовариство, а спробу привласнити українські території було засуджено в прийнятій ООН резолюції.

Згодом стало відомо, що влада країни-агресора планує провести "вибори" на захоплених територіях України в Єдиний день голосування в Росії у вересні 2023 року.

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