У російській ЦВК кажуть, що на окупованих територіях "ситуація дійсно непроста".

У Кремлі заговорили про можливість перенесення дати проведення фейкових виборів на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, раніше призначених загарбниками на 10 вересня. Як повідомляє прес-служба Кремля, це питання обговорювалося на зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ Еллою Памфіловою.

Памфілова заявила, що в ЦВК "не з чуток знають", що відбувається на окупованих територіях, і готові до перенесення "виборів".

"Там повністю забезпечено фінансування, повністю з федерального бюджету, тобто те, що було потрібно, все це зроблено. Але тим не менш, Володимире Володимировичу, оскільки ситуація дійсно непроста, все може бути. І якщо виникнуть обставини непередбаченої сили – в якомусь районі ситуація може різко погіршитися, ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека життю і здоров'ю жителів, які там знаходяться, – у нас є право ці вибори в тому чи іншому районі відтермінувати. Ми неодмінно цим правом скористаємося, якщо на те будуть серйозні підстави", – заявила Памфілова.

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Глава ЦВК країни-агресора також уточнила, що електронне голосування на захоплених територіях України проводити не збираються.

"Ні, там поки немає. ... Ви розумієте, такі різні ситуації, воєнний час, тому поки немає, і технічно дуже складно зараз це зробити", – сказала Памфілова у відповідь на питання Путіна про те, чи поширюється електронне голосування на окуповані території.

Вибори на окупованих територіях України - що потрібно знати

Восени 2022 року російські загарбники провели на окупованих територіях чотирьох областей України так звані референдуми про відокремлення від України та входження до складу РФ. Результати фейкового голосування не визнали ані Україна, ані міжнародна спільнота. Спробу анексії територій України також засудили в резолюції ООН.

Незабаром стало відомо, що Росія збирається провести вибори у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України.

Наприкінці травня президент країни-агресора прибрав перешкоди для проведення виборів і референдумів на захоплених українських територіях, підписавши відповідний закон.

Очікувалося, що "вибори" проведуть в Єдиний день голосування в Росії – 10 вересня 2023 року. 15 червня окупанти призначили "голосування" на цю дату.

Мешканців усіх тимчасово окупованих територій України закликали ігнорувати фейкові вибори, які проводить ворог.

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