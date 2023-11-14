За його словами, договорів про мир не варто очікувати найближчим часом.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов поділився новим прогнозом щодо розвитку війни. На його переконання, Росія ще довго не піде на переговори з Україною та Заходом.

Як заявив Буданов у коментарі NV, війна може тривати ще довго, оскільки росіяни не підписуватимуть жодних договорів з Україною і продовжуватимуть хаотичні обстріли, проте без інтенсивних бойових дій.

Головний український розвідник також зазначив, що історія знає приклади, коли війни не закінчувалися юридично, наприклад - Японія та Росія, які формально перебувають у стані війни з 1945 року, оскільки мирного договору про статус Курильських островів підписано не було.

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"Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у РФ значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", – сказав Буданов.

Інші прогнози Буданова

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов інколи озвучує резонансні прогнози щодо перебігу війни, більшість з яких збувалися. Наприклад, 29 жовтня минулого року він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

1 жовтня Буданов говорив, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. А на початку листопада заявив, що настає вирішальний період війни. У грудні начальник ГУР МО також заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою і дипломатією.

У розвідці пояснювали, що ці прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації.

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