Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов поділився новим прогнозом щодо розвитку війни. На його переконання, Росія ще довго не піде на переговори з Україною та Заходом.
Як заявив Буданов у коментарі NV, війна може тривати ще довго, оскільки росіяни не підписуватимуть жодних договорів з Україною і продовжуватимуть хаотичні обстріли, проте без інтенсивних бойових дій.
Головний український розвідник також зазначив, що історія знає приклади, коли війни не закінчувалися юридично, наприклад - Японія та Росія, які формально перебувають у стані війни з 1945 року, оскільки мирного договору про статус Курильських островів підписано не було.
"Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у РФ значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", – сказав Буданов.
Інші прогнози Буданова
Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов інколи озвучує резонансні прогнози щодо перебігу війни, більшість з яких збувалися. Наприклад, 29 жовтня минулого року він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.
1 жовтня Буданов говорив, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. А на початку листопада заявив, що настає вирішальний період війни. У грудні начальник ГУР МО також заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою і дипломатією.
У розвідці пояснювали, що ці прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації.