Під час боїв за місто, туди прибув глава ГУР Буданов.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли про те, як під час боїв за Сєвєродонецьк начальник розвідки Кирило Буданов побував на передовій.

Командир штурмової групи спецпідрозділу ГУР з позивним Саїд розповів в інтерв'ю "Нового часу" подробиці того, як штурмовики військової розвідки навесні 2022 року брали участь у боях за це місто. "Нашим завданням була контратака і ми забрали один з великих кварталів. Далі це можна було розвивати, розширюватися, але, на жаль, по іншому флангу противник продавив десь на два квартали. У нас впав фланг повністю, але все одно стояли, поки мости не підбили. Потім був уже наказ на відхід. До останнього ми обороняли Сєвєродонецьк", - розповів подробиці про ситуацію розвідник.

Тоді ж до своїх бійців на передову прибув Кирило Буданов. Він розповів, що по приїзду потрапив під артилерійський обстріл. Його врятувала бронемашина, що стояла поруч, яка допомогла сховатися від осколків снаряда, що розірвався неподалік.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Бої за Сєвєродонецьк йшли дуже довго. У підсумку ЗСУ поступилися містом ворогу. Навесні стало відомо, що окупанти не виконали свою обіцянку почати відновлення Сєвєродонецька в Луганської області. А в кінці травня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області не спостерігається скупчення російських військ. Натомість загарбники базуються на околицях міста.

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