Актуальність загрози ракетних ударів означає, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

РФ тримає напоготові 16 "Калібрів" та 14 бойових кораблів з катерами. Три великі десантні кораблі (ВДК) окупантів знаходяться на чергуванні.

Про це йдеться у новому зведенні від Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 14 бойових кораблів та катерів. Місце їх маневрування залишається в ракетно-безпечних ділянках. В той час як два ракетних носії тримають 16 "Калібрів" напоготові, а три ВДК – на чергуванні", - повідомили в ОК.

Українцям також нагадали про важливість сигналів повітряної тривоги. Їх не можна ігнорувати, адже актуальність загрози ракетних ударів зберігається. Важливо дотримуватися правила двох стін та чітко відфільтровувати пропагандистські заяви, адже усі вони - фейки. В ОК "Південь" закликають українців довіряти тільки достовірним джерелам і силам оборони.

"Не допомагайте ворогу і не заважайте нашим захисникам. Разом переможемо! Все буде Україна!", - додали в Оперативному командуванні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на півдні України наші захисники знищили ще 32 росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: