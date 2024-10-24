Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Кількість постраждалих внаслідок авіаційного удару російських окупантів по місту Куп‘янськ Харківської області зросла до 11, також відомо про одну загиблу жінку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спершу він заявив, що близько 10:00 ворог вдарив по Куп'янську, влучивши поблизу магазину та ринку.

"На жаль, є загиблі, попередньо – двоє. Щонайменше троє поранених. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються", - написав він.

Відео дня

Згодом голова ОВА повідомив, що інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася.

"З-під завалів деблокували жінку у тяжкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали чотири особи", - зазначив Синєгубов.

Він також додав, що частково була зруйнована двоповерхова торговельна будівля, пошкоджено 12 торговельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.

Пізніше начальник ОВА зауважив, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару зросла до дев’яти.

"Травмовані – віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у тяжкому стані, троє – в середньому. Інформація оновлюється", - написав Синєгубов.

Оновлено о 15:15. Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу загинула 73-річна жінка, яку раніше госпіталізували. Врятувати її життя не вдалося.

Також, за його інформацією, кількість постраждалих збільшилась до 11. Серед них – вісім жінок та троє чоловіків.

"Попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500", - додав голова ОВА.

Пошкодження залізничних колій між Миколаєвом та Херсоном через обстріл РФ

Сьогодні, 24 жовтня, в "Укрзалізниці" заявили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

Усіх 78 пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинилися в Миколаєві, залізничники разом з Херсонською ОВА пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили в місто.

Також залізничники вже закінчили відновлення пошкодженої колії, рух потягів здійснюватиметься за графіком.

Вас також можуть зацікавити новини: