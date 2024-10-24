Наразі відомо про понад десять постраждалих / колаж УНІАН, фото t.me/synegubov

Кількість постраждалих внаслідок авіаційного удару російських окупантів по місту Куп‘янськ Харківської області зросла до 11, також відомо про одну загиблу жінку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Спершу він заявив, що близько 10:00 ворог вдарив по Куп'янську, влучивши поблизу магазину та ринку.

"На жаль, є загиблі, попередньо – двоє. Щонайменше троє поранених. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються", - написав він.

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Згодом голова ОВА повідомив, що інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася.

"З-під завалів деблокували жінку у тяжкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали чотири особи", - зазначив Синєгубов.

Він також додав, що частково була зруйнована двоповерхова торговельна будівля, пошкоджено 12 торговельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.

Чотирьох людей госпіталізували / фото t.me/synegubov

Пізніше начальник ОВА зауважив, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару зросла до дев’яти.

"Травмовані – віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у тяжкому стані, троє – в середньому. Інформація оновлюється", - написав Синєгубов.

Оновлено о 15:15. Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу загинула 73-річна жінка, яку раніше госпіталізували. Врятувати її життя не вдалося. 

Також, за його інформацією, кількість постраждалих збільшилась до 11. Серед них – вісім жінок та троє чоловіків.

"Попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500", - додав голова ОВА.

Пошкодження залізничних колій між Миколаєвом та Херсоном через обстріл РФ

Сьогодні, 24 жовтня, в "Укрзалізниці" заявили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

Усіх 78 пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинилися в Миколаєві, залізничники разом з Херсонською ОВА пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили в місто.

Також залізничники вже закінчили відновлення пошкодженої колії, рух потягів здійснюватиметься за графіком.

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