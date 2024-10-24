Залізничне сполучення планується відновити до зворотного рейсу.

Ворожий обстріл пошкодив залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. У зв’язку з цим, як було повідомлено у Telegram-каналі "Укрзалізниці", потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві, а доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - зазначили в "УЗ".

Також було повідомлено, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи.

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"До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення", - зауважили в "Укрзалізниці".

Згодом з’явилося повідомлення, що всіх пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинилися в Миколаєві через ворожий обстріл інфраструктури, залізничники разом з Херсонською обласною військовою адміністрацією успішно пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили в місто.

Ворожі обстріли залізниці

Як повідомляв УНІАН, у серпні російські окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру у Полтавській області, у зв’язку з чим відбувалися затримки потягів Харківського напрямку. Тоді через ворожий удар на залізниці було пошкоджено колії, контактну мережу, опори та інші об'єкти.

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