Мережі поширили відео, на якому ворог використовує дивну конструкцію на полі бою, дуже схожу на звичайну ванну.

Мережі поширили відео, на якому ворог використовує дивну конструкцію на полі, що нагадує засоби ще Першої світової війни.

"Спроба штурму російським окупантом з застосуванням самохідної ванни?" - зазначається у коментарі до відео, де зафіксовано використання конструкції, яка схожа на звичайну ванну, в якій переміщується загарбник.

Як пише Defense Express, конструкція, яку застосував ворог, своєю дивакуватістю перевищує навіть танки-сараї, кількість яких у ворога активно зростає.

"Є враження, що мова йде про воскресіння ще однієї риси Першої світової війни - так званих пішохідних танків. Бо на фоні величезних втрат у живій силі під час безрезультатних штурмів почали з'являтися рішення із створенням індивідуального захисту від куль та уламків. Але до винайдення синтетичних матеріалів було ще далеко, а сталевий захист був дуже важким, почались з'являтися рухомі бронещити чи капсули, розраховані на одного бійця, який мав їх штовхати", - описує видання старовинний засіб.

Зазначається, що найвідомішим зразком того часу стали французький Bouclier roulant - рухомий щит, який був створений у 1915 році. Заявлена швидкість - 40 метрів за хвилину, яку мав забезпечувати боєць, який не лише мав це штовхати перебуваючи у середині, а ще й відстрілюватись з пістолета через бійниці та робити проходи у колючому дроті.

"Питання на скільки у Франції такі конструкції були розповсюджені є дискусійним, за оцінками у межах десятків одиниць та обмеженим бойовим використанням через спірну ефективність. Більше того, вже через рік необхідність у таких виробах зникла остаточно, бо на полі бою вперше з'явились танки", - зазначається у матеріалі.

Але аналогічні конструкції виникали у інших арміях, зокрема російській, які також часто називались окопними щитами.

Також існував ще один відомий концептуально схожий проект з Австро-Угорщини з носимою конструкцію-трансформером.

"Але дуже схоже, що у вже сучасній РФ вирішили повторити досвід тих часів й реалізувати щось концептуально схоже з ідеями понад сторічної давнини", - пише видання.

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