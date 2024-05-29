Мережі поширили відео, на якому ворог використовує дивну конструкцію на полі, що нагадує засоби ще Першої світової війни.
"Спроба штурму російським окупантом з застосуванням самохідної ванни?" - зазначається у коментарі до відео, де зафіксовано використання конструкції, яка схожа на звичайну ванну, в якій переміщується загарбник.
Як пише Defense Express, конструкція, яку застосував ворог, своєю дивакуватістю перевищує навіть танки-сараї, кількість яких у ворога активно зростає.
"Є враження, що мова йде про воскресіння ще однієї риси Першої світової війни - так званих пішохідних танків. Бо на фоні величезних втрат у живій силі під час безрезультатних штурмів почали з'являтися рішення із створенням індивідуального захисту від куль та уламків. Але до винайдення синтетичних матеріалів було ще далеко, а сталевий захист був дуже важким, почались з'являтися рухомі бронещити чи капсули, розраховані на одного бійця, який мав їх штовхати", - описує видання старовинний засіб.
Зазначається, що найвідомішим зразком того часу стали французький Bouclier roulant - рухомий щит, який був створений у 1915 році. Заявлена швидкість - 40 метрів за хвилину, яку мав забезпечувати боєць, який не лише мав це штовхати перебуваючи у середині, а ще й відстрілюватись з пістолета через бійниці та робити проходи у колючому дроті.
"Питання на скільки у Франції такі конструкції були розповсюджені є дискусійним, за оцінками у межах десятків одиниць та обмеженим бойовим використанням через спірну ефективність. Більше того, вже через рік необхідність у таких виробах зникла остаточно, бо на полі бою вперше з'явились танки", - зазначається у матеріалі.
Але аналогічні конструкції виникали у інших арміях, зокрема російській, які також часто називались окопними щитами.
Також існував ще один відомий концептуально схожий проект з Австро-Угорщини з носимою конструкцію-трансформером.
"Але дуже схоже, що у вже сучасній РФ вирішили повторити досвід тих часів й реалізувати щось концептуально схоже з ідеями понад сторічної давнини", - пише видання.
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