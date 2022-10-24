Підводних ракетоносіїв там не зафіксовано, перебувають тільки два надводні.

Росія відвела в пункти базування підводні ракетоносії з Чорного моря, ймовірно для поповнення запасів ракет.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

За її словами, наразі в акваторії Чорного моря перебувають 2 надводні ракетоносії, які тримають 16 ракет "Калібр" напоготові. При цьому минулого тижня вони знаходились в кількості від 5 одиниць. В тому числі були два підводні ракетоносці, які також використовувались, зокрема, для ураження об’єктів критичні інфраструктури України.

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"Пуски з підводних човнів таких ракет ускладнюють їх виявлення, тому росіяни і використовують їх для того, щоб уразити такі критично важливі об’єкти. Наразі підводних ракетоносіїв там не зафіксовано, перебувають тільки два надводні", - сказала Гуменюк.

Вона пояснила відвід тим, що росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні минулого тижня.

"Нині частина ракетоносіїв зайшла в пункти базування, вочевидь для поповнення запасів ракет також", - додала вона.

Скільки ракет загрожують Україні з Чорного моря

Як повідомляв УНІАН, за даними ОК "Південь", у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають 2 носії крилатих ракет РФ. Їх сумарний залп – 16 "Калібрів". Корабельне угруповання у Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, у тому числі 3 великих десантні кораблі, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму.

Росія декілька разів здійснювала масовані обстріли українських територій, зокрема ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури. Згодом стало відомо, що деякі об'єкти енергетики, по яких били окупанти, простіше побудувати заново.

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