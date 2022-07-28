У США заявили, що дадуть зрозуміти Росії, що така тактика не спрацює.

Сполучені Штати Америки очікують, що призначені Москвою лідери в Україні проведуть фіктивні референдуми з метою анексії захоплених українських областей.

Про це заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен, додавши, що США "повинні і ми будемо діяти швидко, щоб дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює".

"Призначені Росією лідери проведуть фіктивні референдуми, щоб сфабрикувати фікцію про те, що люди в цих місцях хочуть приєднатися до Росії. Потім вони будуть використовувати ці фальшиві голоси, щоб заявити, що анексія цих регіонів є законною", — сказав Блінкен на прес-конференції.

Високопоставлений американський дипломат заявив, що "анексія силою території суверенної і незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН".

"Члени міжнародного співтовариства, які взяли на себе зобов'язання дотримуватися хартії і міжнародного права, зобов'язані засудити ці плани російського уряду і дати зрозуміти, що вони ніколи не визнають ці незаконні дії", — сказав він. "В іншому випадку ніхто не може стверджувати, що здивований, коли Росія реалізує свої плани або якщо інші країни наслідують її приклад у майбутньому".

Нагадаємо, в "ДНР" планують провести псевдореферендум за приєднання до РФ з результатом 70%.

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