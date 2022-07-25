Також окупанти створять "орган", який відповідатиме за демонстрацію "широкого народного волевиявлення".

Окупаційна влада "ДНР" готується до проведення "референдуму" за приєднання до Росії з результатом 70%.

Про це пише "Радіо Свобода".

Бойовики прописали відповідне завдання в "стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ "ДНР" до складу Російської Федерації"

"Голосувати" на захоплених територіях планують за допомогою "мітки виборця", під час якої на вказівний палець наносять чорнило. У "ДНР" заявили, що це "ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".

На окупованих територіях вже формують списки виборців, і створюють виборчкоми, включаючи "вуличні".

На цей час дата "референдуму" не встановлена, проте джерела впевнені, що це відбудеться 11 вересня.

Окупаційна влада планує створити "орган", який демонструватиме нібито широке народне волевиявлення. У Запорізькій області є вже кілька варіантів назви - "Народна рада", "Народні збори" і "народний собор".

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни погрожують депортацією жителям Мелітополя, які не підуть на "референдум"

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