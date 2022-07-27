Андрій Єрмак зазначив, що законопроект передбачає штрафи.

У США підготували законопроект про санкції на імпорт Китаєм енергоносіїв з Російської Федерації. Документ представили сенатори від Республіканської партії.

Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак.

Відзначається, що законопроект передбачає штрафи для будь-якої організації, яка страхує або реєструє танкери, що доставляють російську нафту або скраплений природний газ в Китай.

"Нагадаю, що важливо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це також дозволить посилити санкційний тиск на РФ і зробить токсичними будь - які економічні зв'язки з цією країною", - підсумував Єрмак.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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