Російські медіа масово цитують заяву італійського журналіста.

Росія використовує слова так званих західних "експертів" для просування своєї пропаганди. Після вибухів в Криму росЗМІ почали масово цитувати заяву італійського журналіста Доменіко Квіріко. Він висловив думку, що удари по території півострова призведуть до "неминучої третьої світової війни".

Відповідною інформацією поділився Центр протидії дезінформації при РНБО в офіційному Telegram-каналі.

У коментарі виданню La Stampa Квіріко висловив стурбованість "українським нападом" на Крим. За словами так званого "експерта", наслідки для світу можуть бути катастрофічними, адже за цією атакою стоїть "бажання знищити російську єдність".

"Якщо Зеленський, як він заявив в одному з останніх звернень до народу, вирішив розпочати відвоювання всіх українських територій з Криму, то ці півроку будуть пеклом", — сказав Квіріко.

Слова італійського журналіста активно просувають російські ЗМІ. У ЦПД попередили, що автор назвав напад на Крим еквівалентом наступу на Москву.

Це стало частиною кремлівської пропаганди. РФ прагне налякати всіх третьою світовою війною в разі подальших атак на територію півострова і таким способом утримати тимчасово окуповані регіони України.

Нагадаємо, 10 серпня на аеродромі "Саки" в Криму сталися вибухи. Українська сторона заперечує своє причастя до них, хоч і задоволена результатом. Через інцидент, згідно з даними ПС ЗСУ, Росія втратила 9 літаків.

А 16 серпня вибухи пролунали на військовому складі біля Джанкоя. Україна теж не взяла відповідальність за них, хоча західні ЗМІ повідомили, що це робота елітного підрозділу наших військ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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