Офіційно повідомлено, що мінус дев'ять ворожих літаків.

Україна не може встановити причину вибухів на аеродромі "Саки" у Криму, де Росія базує свою авіацію. Однак результатом в Міноборони України задоволені.

Про це заявила очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це якраз те явище, коли ми не можемо встановити причину, але нас цілком задовольняє результат. Офіційно повідомлено, що мінус дев'ять ворожих літаків. Це навіть затьмарює ту саму причину, радість від цього сповіщення", - розповіла вона.

Удар по аеродрому в Криму

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

Вас також можуть зацікавити новини: