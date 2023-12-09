Ворог продовжує політику примусової паспортизації регіону, адже для заміни номера необхідно мати паспорт РФ.

На тимчасово окупованих територіях буде заборонено з 1 січня 2024 року рух автотранспорту з українськими номерами. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує політику примусової паспортизації регіону, адже для заміни номера необхідно мати паспорт РФ. Сам рух на ТОТ можливий лише за наявності перепустки від окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, усі перепустки діють фактично до кінця року й з 1 січня їх видача також можлива лише за наявності червоної макулатури.

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Крім того, росіяни вже розгорнули мережу "військкоматів" на ТОТ й погрожують штрафом у 30 тис. рублів тим, хто не став туди на облік.

В ЦНС наголосили, що ставати туди мають всі місцеві чоловіки у примусовому порядку.

"Зокрема, ставання на облік відбувається при отриманні паспорта ворога. Вже при ставанні на облік, ворог проводить приховану мобілізацію й згодом з новобранцями укладають контракт, щоб створити ілюзію добровільного вступу", - мовиться у повідомленні.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, миловики з підрозділів Росгвардії почали обходити інтернати на тимчасово окупованих територіях України. Там загарбники займаються агітацією.

Під час уроків поліцаї возвеличують окупацію чужої країни й агітують "писати листи"дітям, більшість з яких фактично у полоні ворога та не мають зв’язку з опікунами. Такі обходи та агітацію дітей в Росгвардії називають "уроком мужності". Примітно, що під час таких "уроків" росгвардійців супроводжують пропагандисти. Вони використовують дітей для популяризації війни РФ проти України.

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