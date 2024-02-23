Майже на всіх напрямках зросла кількість штурмів противника.

Протягом минулої доби, 22 лютого, на фронті між нашими військами та загарбниками відбулося 101 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ вибили 5 спроб наступу ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському бої велись в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Відбито 14 атак. На Бахмутському напрямку також посилення штурмів. Сили оборони відбили 16 атак загарбників в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ", розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку було трохи спокійніше. ЗСУ відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни здійснили 5 атак західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мали. Стільки ж спроб штурмів зафіксували і на Херсонському напрямку, де ворог намагається вибити наших воїнів з позицій.

Війна в Україні - останні новини

За словами президента Володимира Зеленського, втрати ЗСУ вп'ятеро менші, за російські. За даними Генштабу, станом на сьогодні втрати Росії у війні становлять 408 240 осіб.

Як розповідають самі військові, після захоплення Авдіївки російські окупанти перегруповуються, підтягують нові ресурси, перепочинку там немає.

Водночас наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції.

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