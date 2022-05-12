Штурмують ворожі позиції, незважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених.

Бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь".

Про це вони повідомили в Telegram.

"На 78-й день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, незважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених - бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначають, що захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння.

"Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", - зазначають у полку "Азов".

Також вони демонструють відео бою, де видно, як російські окупанти тікають зі своїх позицій.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська не зупиняються у спробах захопити завод "Азовсталь", на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбові удари по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе. Водночас, за його словами, для порятунку українських військових залучені впливові посередники та держави.

За інформацією Ірини Верещук, у Маріуполі всіх жінок, дітей та людей похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", евакуйовано.

Бригадний генерал Олексій Громов розповів про складнощі деблокування "Азовсталі".

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