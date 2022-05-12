Ми всі у невідплатному боргу перед захисниками Маріуполя, зазначив радник мера Маріуполя.

З'явилося відео бомбардування металургійного комбінату "Азовсталь", на якому зараз перебувають українські військові.

Кадри опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у невідплатному боргу перед захисниками Маріуполя", - написав він.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська не зупиняються у спробах захопити завод "Азовсталь", на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбові удари по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе. Водночас, за його словами, для порятунку українських військових залучені впливові посередники та держави.

За інформацією Ірини Верещук, у Маріуполі всіх жінок, дітей та людей похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", евакуйовано.

Бригадний генерал Олексій Громов розповів про складнощі деблокування "Азовсталі".

Вас також можуть зацікавити новини: