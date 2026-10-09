Російський 'Шахед' атакував Івано-Франківськ: є жертва

Унаслідок атаки російського безпілотника на Івано-Франківськ загинув сторож господарської будівлі.

В ніч на 9 жовтня російські війська атакували Івано-Франківськ безпілотником. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили російський дрон, однак його уламки пошкодили господарську будівлю. Унаслідок падіння осколків на місці спалахнула пожежа, про що раніше повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Марцінків уточнив, що внаслідок атаки загинув чоловік, який працював сторожем цієї будівлі. На місці події працюють екстрені служби.

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Міський голова закликав жителів Івано-Франківська не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом ночі.

Атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня російські війська завдали удару керованою авіабомбою поблизу багатоповерхового житлового будинку в Запоріжжі.

На відео, поширених у мережі, видно сильно пошкоджену житлову багатоповерхівку та легкові автомобілі, що палають поблизу будинку. Загинув 50-річний чоловік. Поранень дістали жінка та чоловік, - вони мають легкий ступінь тяжкості.

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