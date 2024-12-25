Повітряна тривога охопила всю територію країни.

Вранці у середу, 25 грудня, Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пуск ракет російськими загарбницькими військами.

Інформація про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з'явилася у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил о 05:24. Крім того, Україна досі перебуває під атакою російських безпілотних літальних апаратів. Дрони типу "шахед" фіксують на півночі Чернігівщини, на півночі Сумщини, на сході та півдні Полтавщини та на заході Харківщини.

Інформація оновлюється...

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Оновлено о 05:53: Військові пишуть про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку. Через це для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Атака на Україну 25 грудня

Нагадаємо, вночі військові також повідомили про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. За даними моніторингових каналів, вони вже здійснили пускові маневри.

Протягом ночі територією України також літали дрони-камікадзе. У областній військовій адміністрації Київської області повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони.

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