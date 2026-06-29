Росія будує в Криму нові кораблі: у ВМС пояснили, коли внесуть остаточні 'дизайнерські рішення'

Плетенчук вважає, що Кремль опиниться у ролі літературного шахрая Паніковського, якому довелося кинути вкраденого гуся.

Тимчасово окупований Крим фактично перебуває під вогневим контролем ЗСУ, тому будівництво там російських кораблів виглядає дивно - треба почекати, поки ворог вкладе якомога більше грошей та завдати по відповідних "точках" остаточний удар.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, якого попросили прокоментувати, зокрема інформацію про те, що вночі півострів атакували українські безпілотники, вибухи лунали, у тому числі в районі Севастополя.

"Подробиць поки не буде, але бойова робота була", - сказав він.

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За словами військового, у Криму вистачає об'єктів військової інфраструктури та систем протиповітряної оборони. Крім того, на окупованому півострові базується авіація Чорноморського флоту РФ, яка присутня над акваторією Чорного моря й перетворює її на своєрідну сіру зону.

Також речника прокоментував удар по залізничному мосту, який розташований поблизу селища Ічкі, який противник використовує для перекидання своїх військ. За його даними, на півострові завдаються удари по шляхах, якими загарбники забезпечують свої угруповання. Він запропонував уявити валізу без ручки, в яку Сили оборони почали додавати бетонних цеглин. Як пояснив військовий, у якусь мить окупанти повинні опинитися у статусі у статусі дрібного шахрая Паніковського - комічного персонажа роману "Золоте теля". Зокрема, цей шахрай вкрав гуся, але, щоб врятувати власне життя, був вимушений кинути чужу власність.

"Окупанти нарешті повинні зрозуміти, що український Крим не підйомний для них, як, в принципі, й забезпечення угрупувань, які перебувають, як в самому Криму, так й відповідно у південних регіонах. Там росіяни фактично окупували лівобережжя Херсонщини та південну частину Запорізької області. Тому так - це про логістику, про забезпечення росіян, які перебувають на лінії бойового зіткнення", - пояснив Плетенчук.

Він додав, що серед цілей ЗСУ - Керченський міст, але це - не фінал багатоходової операції Сил оборони, що роками відбувається на півдні України. Адже у Азово-Чорноморському регіоні противник все ще тримає свій флот. Військовий нагадав, що противник використовує з 2014 року свої прикордонні території для завдання ударів по Україні. Тому, до завершення зазначеної операції ще "не дуже близько".

"А от те, що поступово змінюється сама парадигма, це важливо… Зараз ми підійшли до питання присутності росіян у Криму, хоча їхній флот там вже відсутній", - підкреслив речник.

За його словами, після ударів по російських поромах тощо окупанти змінили тактику - постійно переміщують одиниці між місцями стоянки, щоб зменшити ризик нових атак з боку ЗСУ. Плетенчук наголосив:

"Що стосується, того, що вони ще будують, це виглядає трошки дивно, якщо чесно. Враховуючи те, що вони мали такий досвід з "Аскольдом" - новим ракетоносієм, який фактично добудовували на тому самому заводі "Залив" (завод в Керчі - УНІАН)… Ну, якщо їм так хочеться вкладати гроші у метал - добре… У такій ситуації варто дочекатися, коли буде вкладено максимальну кількість грошей та ресурсу для того, щоб ЗСУ внесли свої дизайнерські рішення остаточні - на фінальній стадії добудови".

Він підкреслив, що весь Крим фактично перебуває під вогневим контролем України, тому вкладання російських грошей на півострові у таке будівництво, "мабуть, питання з іншої площини".

Війна в Україні - Кінбурнська коса

Як писав УНІАН, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни тримаються за Кінбурнську косу, бо вона є для них важливим плацдармом. Звідти окупанти фактично блокують вихід до Чорного моря з морських портів Миколаєва. Також противник використовує Кінбурнську косу для того, щоб завдавати ударів по південній частині Миколаївської області. Коса - це зона бойових дій.

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