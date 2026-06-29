Чому росіяни так тримаються за Кінбурнську косу: Плетенчук пояснив її роль для ворога

Для ворога ця територія дуже важлива зі стратегічного погляду.

Російські окупанти не хочуть залишати Кінбурнську косу, яку захопили ще у 2022 році, бо цей плацдарм дає їм можливість блокувати вихід суден до Чорного моря з морських портів Миколаєва. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це зона бойових дій. Звісно, для росіян вона дуже важлива зі стратегічного погляду. Саме перебуваючи там, проявляючи ознаки присутності на косі, росіяни фактично блокують вихід до Чорного моря з морських портів Миколаєва. Крім того, сам Дніпро-Бузький лиман теж під великим питанням, враховуючи те, що туди змило під час знищення росіянами Каховської ГЕС доволі багато різноманітних вибухонебезпечних предметів", - сказав Плетенчук.

Тому, додав військовий, залишати цю територію противник "точно не хоче". Крім того, противник використовує Кінбурнську косу для того, щоб завдавати ударів по південній частині Миколаївської області.

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За словами Плетенчука, українські військові періодично заходять на косу, де знищують загарбників на певних ділянках, та повертаються до своїх основних позицій.

"Цей процес триває перманентно", - пояснив військовий.

Ситуація з Кінбурнською косою

Як писав УНІАН, днями ЗСУ встановили на Кінбурнській косі державний прапор України. Зазначалося, що внаслідок вогневого ураження росіяни були змушені відступити з певних позицій. За словами Плетенчука, мова про звільнення коси поки не йде, але там доволі суттєва присутність українських військових. Велику роль відіграє перерізання логістики ворога, через що загарбники відчувають відповідні проблеми.

У Силах оборони Півдня України 29 червня повідомили, що окупанти отримали наказ терміново замінити український прапор на російський триколор. Також противник очікує на косі підкріплення.

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