Росія масовано атакувала Київ балістикою: є жертви та поранені

У Дніпровському районі, де уламки впали в двір приватної садиби, сталася часткове руйнування будинку.

Російська окупаційна армія вчергове масовано ататкувала Київ балістикою: зафіксовано влучання у кількох районах. Повітряні сили повідомляли про пуски гіперзвукових і балістичних ракет з Курської, Брянської та Воронежської областей.

Оновлено 03:24. Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували. Двоє людей загинули.

Оновлено 03:02. За даними Кличка, двоє загиблих та 5 постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Двоє постраждалих - у тяжкому стані.

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У Дніпровському районі уламки впали ще за двома адресами- на території приватних садиб: у одному з будинків руйнування. У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги.

Оновлено 02:49. У пологовому будинку в Подільському районі, біля якого впали уламки ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі.

"Попередньо, в медзакладі постраждалих немає. Один загиблий на парковці біля медзакладу. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. На цей час у столиці двоє загиблих та троє постраждалих", - написав Кличко.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Один загиблий та двоє постраждалих у столиці. Обох поранених медики госпіталізували" - додав він.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік.

У Дніпровському районі, де уламки впали в двір приватної садиби, сталася часткове руйнування будинку: під завалами можуть бути люди. У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу, через що сталося загоряння автомобілів.

У Соломʼянському та Подільському районах падіння уламків на території нежитлової забудови, а також виклики медиків у кілька районів.

У КМВА додали, що у Святошинському районі пошкоджено складську будівлю.

"У Дніпровському районі пошкоджено 8-поверхову нежитлову будівлю. На інших локаціях пошкоджено 16-поверховий житловий будинок та два приватних житлових будинки. У Подільському районі виникло загоряння автомобілів на парковці", - повідомили там.

Удари РФ по Києву

З самого ранку 23 вересня росіяни атакували Київ дронами, внаслідок чого були зафіксовані влучання у кількох районах: понад 40 осіб поранені, двоє загинули. При цьому біля Центрального залізничного вокзалу на даний час пролунало щонайменше 5 вибухів.

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