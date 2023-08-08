Наразі цей склад просто неба спустошено на понад 40%.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розконсервувала понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів із військової техніки "Вагжаново" в Бурятії.

Як повідомляє The Moscow Times, "Вагжаново" розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 кв. км. У вересні 2021 року там просто неба зберігалося майже 3840 одиниць бронетехніки. Вже через вісім місяців війни – у листопаді 2022 року – на базі залишилося близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року – близько 2270.

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За цей час з бази було вивезено 1570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) вивезена після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

За даними нідерландського військово-аналітичного проекту Oryx, до літа 2023 року Росія втратила у війні з Україною понад 2000 танків. Розконсервована техніка використовується також для паліативної заміни артилерії.

"Крім того, з танків із запасу можна знімати стволи та трансмісії для капітального ремонту танків, що діють, і для відновлення інших танків, що знімаються зі зберігання", - пише видання.

Росія стягує на війну стару техніку - що повідомлялося

Раніше Коваленко публікував відео, як РФ тягне на війну застарілі БРДМ-2МС:

"Тільки ледачий російський "експерт"не розповідав, що ця машина себе зжила, морально та технічно, а тому, армії РФ не потрібна", - зазначив експерт.

Згодом у мережі з'явилися фото зі старими радянськими танками ІС-3 1945 року випуску разом з припущеннями, що РФ почала розконсервувати їх для відправки на війну в Україну.

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