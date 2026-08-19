Росія могла втратити одразу два носії ракет 'Калібр', - OSINT

На фрегаті "Адмирал Макаров", який є флагманом ЧФ РФ, влучання припало на район вертикальних пускових установок.

Фрегати Чорноморського флоту РФ "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен" зазнали серйозних пошкоджень під час удару по військово-морській базі Новоросійськ 12 серпня.

OSINT-сторінка Absolutely Reliable Source опублікувала супутниковий знімок, на якому зафіксовані пошкодження пускових установок. Це дає підстави припускати, що фрегати могли втратити можливість застосовувати ракети "Калібр".

За даними Absolutely Reliable Source, на "Адмирал Эссен" внаслідок влучання в носову частину деформувалася палуба та був зруйнований 8-комірковий модуль універсальної корабельної пускової установки УКСК 3С14, призначений для запуску ракет "Калібр".

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"Мілітарний" також повідомляє про пошкодження бойової інформаційно-керуючої системи "Требование-М". На фрегаті "Адмирал Макаров", який є флагманом ЧФ РФ, влучання припало на район вертикальних пускових установок. Це спричинило внутрішню детонацію та вигорання пускових шахт УКСК 3С14. Крім того, корабель зазнав пошкоджень систем радіолокації, радіоелектронної боротьби та зв’язку.

За їхніми словами, таким чином, російський Чорноморський флот міг втратити одразу два основні носії ракет "Калибр".

"Якщо пошкодження пускових установок підтвердяться, обидва фрегати потребуватимуть тривалого ремонту, а їхнє повернення до бойового складу може зайняти щонайменше рік", - додали там.

Удари по російському флоту

Про ураження фрегатів 12 серпня офіційно повідомляли Генштаб ЗСУ і Володимир Зеленський, а тепер з’явилась перша інформація про можливий ступінь завданої шкоди.

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що серед основних знищених цілей у Новоросійську - носії ракет "Калібр", які залишаються серйозною загрозою для України.

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