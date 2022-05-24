Росія може розділитися на кілька незалежних держав.

Для РФ війна в Україні закінчиться зміною влади та виведенням військ з окупованих територій чи розділенням Росії на кілька частин.

Про це голова ГУР МО Кирило Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, у Росії є два варіанти.

"Перший – зміною політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності Росії. Наголошую – при формальному. При цьому варіанті всі звинуватять особисто Путіна та найближче його оточення і скажуть, що Росія ні до чого. Будуть виводити війська з усіх окупованих територій усюди у світі. Окуповані території повернуться до тих країн, кому вони в принципі й належать – до Грузії, до Японії, до Німеччини і так далі", - заявив Буданов.

В цьому варіанті Росія почне відновлювати функціонування як цивілізована держава.

"Розпочне заново, скажімо так. На певний проміжок часу це буде працювати. Далі нам покаже тільки історія. Другий варіант – це розділення Росії на три і більше частини. Росія може розділитися на три і, можливо, більше частини. На нові незалежні держави", - додав Буданов.

Раніше Буданов заявив, що у президента РФ Володимира Путіна були інші, більш реалістичні варіанти дій щодо України, але він обрав абсолютно безглуздий варіант відкритої агресії.

Основним аспектом плану Путіна було не пізніше, ніж на третю добу захопити адмінбудівлі Києва, не пізніше, ніж на десяту добу завершити активну воєнну фазу, тобто повністю знищити будь-який спротив.

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