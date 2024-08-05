За словами Олексія Чепи, Росія "не чула пропозицій, які могли б її влаштувати".

Росія візьме участь у другому Саміті миру щодо України в разі, якщо буде чітко озвучено порядок денний заходу. Про це в коментарі lenta.ru сказав депутат Державної думи РФ Олексій Чепа.

Він пояснив, що зараз Росія не чула пропозицій, які могли б її влаштувати.

"Сьогодні ми бачимо, що Україна робить з другого саміту чергове шоу: немає ні чіткого порядку денного, ні нормальної організації заходу. А Росія не братиме участі без наявності конкретного порядку денного та обліку вимог, про які говорив президент країни", - зазначив російський політик. Відео дня

На думку Чепи, на даний момент підготовка до другого саміту, на якому передбачається участь Росії, має декларативний характер, що демонструє відсутність в української сторони реальної готовності до врегулювання конфлікту.

"У таких умовах діалог навряд чи вийде. Ми не чуємо жодної пропозиції, яка могла б нас влаштувати, зате бачимо поставки американських винищувачів F-16 і удари, що продовжуються, по російській території", - додав Чепа.

Участь РФ у другому Саміті миру - останні новини

Днями у Кремлі прокоментували можливість участі Росії у наступному Саміті миру. За словами прессекретаря російського правителя Володимира Путіна Дмитра Пєскова, РФ наразі не отримала запевнення, що на майбутньому саміті обговорюватимуться питання, що її цікавлять.

При цьому, як сказав Пєсков, Путін "неодноразово декларував", що РФ відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні.

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