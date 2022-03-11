Українські АЕС мають бути повністю демілітаризовані.

Українські АЕС, які наразі знаходяться під контролем окупантів, мають бути повністю демілітаризовані, Україна не допустить легітимізації російської присутності на ядерних об’єктах.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

Таку ж позицію він висловив і в ході зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ.

"Ядерні об’єкти мають бути демілітаризовані російською стороною і Росія має відмовитися від будь-яких спроб встановити над ними контроль.(...) Якщо будуть хоч якісь спроби визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України - ми за такі спроби будемо грубо, але чесно і справедливо "бити по руках", - сказав він.

За словами Кулеби, очільник МАГАТЕ висловив розуміння і заявив, що поділяє цей підхід.

"Але я хочу побачити, як це працює на практиці", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Кулеба зустрівся із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі в Анталії для обговорення шляхів забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні в умовах вторгнення Росії.

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