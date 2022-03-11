Українські АЕС, які наразі знаходяться під контролем окупантів, мають бути повністю демілітаризовані, Україна не допустить легітимізації російської присутності на ядерних об’єктах.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.
Таку ж позицію він висловив і в ході зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ.
"Ядерні об’єкти мають бути демілітаризовані російською стороною і Росія має відмовитися від будь-яких спроб встановити над ними контроль.(...) Якщо будуть хоч якісь спроби визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України - ми за такі спроби будемо грубо, але чесно і справедливо "бити по руках", - сказав він.
За словами Кулеби, очільник МАГАТЕ висловив розуміння і заявив, що поділяє цей підхід.
"Але я хочу побачити, як це працює на практиці", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня Кулеба зустрівся із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі в Анталії для обговорення шляхів забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні в умовах вторгнення Росії.
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