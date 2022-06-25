Попередньо, жертв унаслідок цього обстрілу немає.

Ворожі вертольоти вилетіли з боку РФ і здійснили шість запусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади Сумської області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворожі вертольоти вилетіли з боку Росії і здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Попередньо, жертв унаслідок цього обстрілу немає.

Раніше стало відомо, що вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.

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