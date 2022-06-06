Усіх постраждалих доставили в українські медичні заклади, де вони отримують необхідну допомогу.

За добу 5 червня в Миколаївській області 29 людей було поранено внаслідок обстрілів окупантів.

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Обстріли зафіксовано у Баштанському та Миколаївському районах - Широківській, Березнегуватській та Галицинівській громадах. Гатили й по місту Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Усіх постраждалих доставили в українські медичні заклади, де вони отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 6 червня в миколаївських лікарнях перебувають 286 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно.

Як повідомляв УНІАН, уранці 6 червня Миколаїв сколихнули вибухи. Зараз у місті залишається загроза артилерійського обстрілу.

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