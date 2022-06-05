Рятувальники другий день гасять пожежу.

У Миколаєві в результаті ворожих ракетних ударів виникли пожежі на складах із зерновим шротом.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив в Telegram.

"Крім житлового кварталу, вчора (4 червня) російські окупанти обстріляли в Миколаєві інфраструктурний об'єкт. Внаслідок чого там загорілися склади із зерновим шротом. Пожежу рятувальники ліквідовують досі", - написав він.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області, пожежа виникла на площі 10 тис.кв. метрів, до ліквідації залучено 11 одиниць техніки і 50 пожежників. Додатково на місці працюють пожежні команди місцевих підприємств.

Всього вогонь знищив два складських приміщення.

Жертв і постраждалих немає.

Ракетні удари по Миколаєву

Як повідомляв УНІАН, 4 червня окупанти вкотре обстріляли Миколаїв, були пошкоджені три багатоповерхівки. В результаті обстрілу загинули три людини, ще четверо отримали поранення.

Сьогодні вночі, 5 червня, ворожі війська знову завдали ракетних ударів по Миколаївській області, українські військові збили чотири ракети.

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