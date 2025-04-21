'Великоднє перемир'я': Росія офіційно оголосила про продовження війни

Окупанти продовжили бойові дії, заявивши про те, що Україна порушила умови "перемир'я", оголошеного Путіним.

Росія офіційно оголосила про завершення так званого "великоднього перемир'я". Окупаційним підрозділам наказали продовжувати бойові дії, заявило міністерство оборони РФ.

В РФ заявили, що окупанти нібито "суворо дотримувались режиму припинення вогню" за наказом диктатора Володимира Путіна з 18.00 19 квітня по 00.00 21 квітня, звинувативши Україну у порушенні "великоднього перемир'я".

Водночас окупанти зазначили, що вдень інтенсивність ведення вогню та бойових дій з боку ЗСУ по всій лінії фронту була істотно знижена.

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"Із закінченням дії перемир'я Збройні Сили Російської Федерації продовжили проведення "спеціальної військової операції", - заявили в міноборони РФ.

"Великоднє перемир'я"

19 квітня російський диктатор Путін заявив про великоднє перемир'я на 30 годин. Згідно з його заявою, усі бойові дії мали припинитися з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський на це запропонував Росії відмовитися від далекобійних дронових та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб із можливістю продовження. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін не давав команди щодо продовження так званого "великоднього перемир'я".

При цьому станом на вечір 20 квітня було зафіксовано 67 російських штурмів, найбільше - на Покровському напрямку. Також Росія здійснила 1355 обстрілів, з них 713 - з важкого озброєння, і 673 разів застосувала FPV-дрони.

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