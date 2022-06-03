Російські окупанти завдали авіаудар по позиціях українських військ поблизу Слатине та Дементіївка на Харківському напрямку.

Ворог готується відновити наступ на Слов’янському напрямку, зосередив тут до 20 батальйонних тактичних груп.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

Також вказується, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Республіки Білорусь на полігоні Вижловичі у Брестській області. Зберігається загроза ракетних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку супротивник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено.

Крім того, з метою уточнення розташування позицій українських військ ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.

Також у Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку супротивник основні зусилля зосереджує на стримуванні просування військ ЗСУ у напрямку державного кордону. Продовжував вогневий вплив на підрозділи Сил оборони із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Триває розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні українських військ та визначення подальших напрямків активних дій. Не припиняється проведення заходів логістичного забезпечення та посилення угруповання військ ворога.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях українських військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

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