Америці варто змінити тональність у розмові з росіянами, каже він.

Сьогодні Вашингтон веде "теплу розмову" з Москвою, і такий підхід зовсім не сприяє закінченню війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм.

"Сьогодні діалог Америки з "русскімі" нагадує теплу розмову. Давайте будемо відвертими: це не зупинить Путіна. Необхідна зміна тональності", - заявив він.

На думку Зеленського, Америка має надіслати Путіну чіткий сигнал про те, що вона стоятиме на боці України, зокрема шляхом запровадження нових санкцій проти РФ та підтримки української армії.

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"Будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень – це глибоко несправедливо. Росія – агресор, саме вона принесла цю війну, і вона не хоче її закінчувати", - наголосив президент.

Зеленський акцентував, що Росію неможливо зупинити лише словами.

"Це як потяг на великій швидкості, за кермом якого нікого немає", - додав він.

Відносини США та РФ: що варто знати

Як писав УНІАН, після приходу Трампа до влади на початку року США взяли курс на зближення з Росією та розрив союзництва з Україною. З перших же тижнів своєї каденці Трамп розпочав прямі переговори з РФ на рівні делегацій, прагнучи відновити дружні відносини між країнами.

При цьому президент США весь час ухиляється від запровадження будь-яких нових санкцій проти Росії і навіть тисне на Конгрес, аби той не запроваджував санкції в межах своїх повноважень.

Днями державний секретар США та радник Трампа з питань національної безпеки Марко Рубіо навіть публічно привітав агресора з "Днем Росії" і заявив про "підтримку російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього".

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