Також українські захисники влучили у два зенітно-ракетних комплекси.

На лівобережжі Дніпра українські захисники знищили понад півсотні російських військових, багато техніки та майже десяток інженерно-фортифікаційних споруд противника.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог вперто продовжує спроби штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра. Минулої доби агресор здійснив п’ять штурмів, але, зазнавши втрат, відступив на вихідні позиції.

"Протягом доби отримано підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 54 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", 11 гармат, 6 мінометів, 3 комплекси радіоелектронної боротьби, 2 комплекти антенних систем, радіостанцію, човен та 4 одиниці автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

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Також українські захисники влучили у два зенітно-ракетних комплекси – всепогодний "Тор-М2" та "Стріла-10". Крім того, знищено командно-спостережний та спостережний пункти, пункт управління БпЛА, 4 польових склади боєприпасів та 8 інженерно-фортифікаційних споруд противника.

Водночас протягом бойової доби (з 07:00 до 07:00) окупанти не припиняли терор мирного населення прифронтових територій. Зокрема, проти цивільних людей вони застосували 53 FPV-дрони, 17 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА інших модифікацій 31 осколковий боєприпас. Внаслідок скиду розривних боєприпасів поранено цивільну особу.

Артилерією ворог 7 разів вдарив по Херсону. Обійшлося без жертв, однак пошкоджено припортову інфраструктуру. Також були обстріляні Антонівка, Велетенське, Львове, Микільське, Новодмитрівка, Новотягинка, Садове, Томарине на Херсонщині, Очаків та Лимани на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів Херсонщини одна цивільна особа загинула та ще дві поранені.

"Вогнем артилерії знищено приватний житловий будинок та цивільний автомобіль, пошкоджено адміністративні та господарчі будівлі, в тому числі архівну установу, приватні житлові будинки, стільникову вежу, газогін та цивільні автомобілі", - зазначається у повідомленні.

Втрати ворога на лівобережжі

Протягом 21 лютого на лівобережжі Дніпра Сили оборони України ліквідували понад 130 російських військових, знищили 13 фортифікаційних споруд, шість гармат, реактивну систему залпового вогню "Град", два міномети, 12 автомобілів.

Своєю чергою противник здійснив чотири штурми, але, зазнавши втрат в живій силі, відійшов на свої вихідні позиції.

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