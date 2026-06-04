Росія побудувала 130 нових укриттів для 'Шахедів' на Донецькому аеродромі (фото)

Супутникові знімки показали масштабне розширення інфраструктури для ударних дронів на території Донецького аеропорту.

На території Донецького аеродрому окупаційні сили активно розширюють інфраструктуру для запуску та зберігання ударних безпілотників типу Shahed. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувала спільнота "Стратегічна авіація РФ".

Станом на 2 червня на території аеродрому облаштовано понад 130 гаражів для зберігання ударних безпілотників. Крім того, там зведено чотири бетонні склади для дронів та чотири стаціонарні пускові установки.

За даними аналітиків, наприкінці квітня в східній частині аеродрому розпочався новий етап робіт. Зокрема, окупанти добудували ще 37 укриттів для БпЛА. Також на об'єкті, ймовірно, продовжують посилювати систему захисту та облаштовувати нові позиції протиповітряної оборони.

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У центральній частині аеропорту зводиться ще одна велика споруда невідомого призначення. Експерти припускають, що її можуть використовувати як додатковий склад для безпілотників.

Аеродром отримав нову роль

Як пише "Мілітарний", до 2024 року територія Донецького аеропорту перебувала фактично біля лінії фронту, що не дозволяло російським військам проводити масштабні будівельні роботи.

Однак після просування російських сил лінія бойових дій відсунулася від аеродрому. Уже в 2025 році окупанти почали переобладнувати об'єкт для запуску ударних дронів типу Shahed.

Для цього вони демонтували частину старих оборонних споруд, облаштували майданчики для пального, складські приміщення та укриття для безпілотників.

Використання Донецького аеропорту як бази для дронів дозволяє Росії суттєво скоротити відстань польоту Shahed до підконтрольних Україні територій, що може ускладнювати протидію атакам.

Українські Сили оборони вже намагаються зірвати ці плани. Зокрема, в ніч на 14 квітня по місцях зберігання безпілотників на аеродромі було завдано удару крилатими ракетами SCALP та авіабомбами GBU-39.

Крім того, на початку березня у районі Донецького аеропорту Сили оборони ракетами ATACMS та SCALP уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед".

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