Ракети ATACMS і SCALP вдарили по складу 'Шахедів' біля Донецького аеропорту, - Генштаб

На місці удару зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

У районі Донецького аеропорту Сили оборони ракетами ATACMS та SCALP у суботу, 7 березня, уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що удар завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ. У результаті зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію (на відео внизу).

Крім того, за інформацією Генштабу, вночі противник зазнав і інших втрат. Так, було уражено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви (тимчасово окупована територія Луганської області), а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (на окупованій частині Харківської області).

Відео дня

Як ідеться у повідомленні, Сили оборони били і по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях: у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської області), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької області).

"Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької області), Торського (ТОТ Донецької області) та Сопича на Сумщині. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються", - розповіли у Генштабі.

У відомстві додали, що системне ураження пунктів управління БпЛА, артилерійських позицій та живої сили противника послаблює його можливості щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки наступальних дій.

Удари по російських об'єктах

Як повідомляв нещодавно УНІАН, Генштаб підтвердив ураження носіїв "Калібрів" у Новоросійську. За його даними, внаслідок атаки Сил оборони України по військово-морській базі "Новоросійську" 2 березня уражено щонайменше два кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

Також ми писали, що СБУ уразила авіаремонтний завод та два "Панцирі" в окупованому Криму. Йдеться про виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому "Джанкой"). Джерела УНІАН у спецслужбі розповіли, що, за попередньою інформацією, уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2", БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі, зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі. Також, за словами співрозмовника, уражено два паливозаправники та наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

Вас також можуть зацікавити новини: