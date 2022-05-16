За даними партнерських правозахисних організацій, її пройшли вже понад 37 тисяч громадян.

Російські окупанти запровадили процедуру "фільтрації" у кожному тимчасово окупованому українському місті.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"За даними партнерських правозахисних організацій, її пройшли вже понад 37 тисяч громадян. Зараз цю процедуру також проходять люди, які були примусово вивезені в РФ. Для "особливо небезпечних" в ідеологічному розумінні та "неблагонадійних" українців "фільтрація" стає постійною – люди змушені її проходити кожні три дні. Громадян України допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують і катують. Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої нації. Ідеї "меншовартості" українського народу, другосортності, штучності української державності – складові україноненависницької ідеології, яку роками зрощувала російська пропаганда і якою сьогодні політичне і військове керівництво РФ виправдовує знищення українців", - зазначила омбудсмен.

Вона наголосила, що будь-який примус фізичного чи морального порядку до цивільного населення, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб якихось відомостей, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни.

"Згідно зі статтею 32 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, заборона застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, що перебувають під захистом Конвенції, поширюється на будь-яке брутальне поводження з боку як цивільної, так і військової влади", - заявила Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні з боку держави-окупанта.

Раніше стало відомо, що російські загарбники розповсюджують в Маріуполі листівки з відповідями на запитання про умови життя в місті під час окупації.

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